Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда
Фото: REUTERS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале представительства.
Там уточнили, что в 22:05 по Донецку выпущены четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Удары пришлись по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что после обстрела украинских войск горит здание Донецкого университета экономики и торговли.
Ранее сообщалось, что украинские войска начали активно использовать кассетные бомбы в промзоне города Авдеевка в ДНР, пытаясь сдерживать наступление ВС РФ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставку кассетных боеприпасов Украине необходимо считать преступлением, а Соединенные Штаты приняли это решение из-за общего дефицита снарядов. Российский лидер также отмечал, что РФ оставляет за собой право на использование этого вида вооружения в качестве зеркальных мер.