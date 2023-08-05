Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Там уточнили, что в 22:05 по Донецку выпущены четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Удары пришлись по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что после обстрела украинских войск горит здание Донецкого университета экономики и торговли.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали активно использовать кассетные бомбы в промзоне города Авдеевка в ДНР, пытаясь сдерживать наступление ВС РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставку кассетных боеприпасов Украине необходимо считать преступлением, а Соединенные Штаты приняли это решение из-за общего дефицита снарядов. Российский лидер также отмечал, что РФ оставляет за собой право на использование этого вида вооружения в качестве зеркальных мер.