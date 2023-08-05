В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами горит здание университета

В Донецке горит здание университета после обстрела со стороны ВСУ. Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание университета загорелось в субботу 5 августа в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Речь идет об университете экономики и торговли, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1-го корпуса университета экономики и торговли», - написал Кулемзин в Telegram, добавив, что на месте происшествия работают спасатели.

По информации мэра, предварительно известно, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы при обстреле города. Здание университета загорелось в 22.30.

Также сообщалось, что за период с 9:00 до 21:00 5 августа, по информации СЦКК ДНР, Донецк 18 раз подвергался обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Пострадали несколько жилых домов, зафиксированы возгорания.

Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Подразделения группировки «Восток» также сорвали попытку ротации подразделений украинских войск в районе Никольского.

Также сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили три штурмовые группы армии Украины рядом с Ореховым Запорожской области.