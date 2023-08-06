В Грузии спасатели нашли тело 17-го погибшего от схода оползня на курорте Шови

В Грузии обнаружили тело 17-го погибшего в результате схода оползня. Фото: REUTERS

В Грузии обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате схода оползня в районе курорта Шови в регионе Рача. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

«На данный момент спасатели обнаружили 17 тел», - сказано в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Сообщается также, что из опасной зоны эвакуировали более 200 человек. Спасательная операция продолжается третий день без перерыва. Кроме спасательных служб, в ней участвуют сотрудники МВД, военнослужащие и кинологи. Привлечена спецтехника, в том числе четыре вертолета.

Ранее KP.RU сообщил, что оползень сошёл в грузинском регионе Рача 3 августа 2023 года. В результате происшествия оказались повреждены мосты и дороги, пострадала гостиница «Сансет Шови».

Изначально сообщалось о семерых погибших. Позднее число жертв оползня, сошедшего в горах Грузии, выросло до 11 человек. В пятницу, 4 августа, были обнаружены тела ещё четверых человек.