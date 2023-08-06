В Донецке локализован пожар в здании университета

В Донецке локализовали пожар в университете, начавшийся после обстрела со стороны ВСУ. Фото: Иван ЖИЛЯК

Пожар в здании университета в Ворошиловском районе Донецка локализован. Об этом в воскресенье 6 августа сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В 05.02 благодаря слаженным действиям подразделений пожар был локализован. Ликвидация продолжается», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что пожар в первом корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли начался в 22.20 субботы 5 августа.

«По предварительной информации в результате пожара огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади - порядка 3000 квадратных метров», - рассказали в МЧС.

Предварительно известно, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы при обстреле города, после которого загорелось здание университета.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами.

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