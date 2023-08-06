Канада приостановит финансовую помощь Нигеру после госпереворота

Канада после госпереворота в Нигере приостановит поддержку правительства этой страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада приняла решение о приостановке финансово помощи правительству Нигера на фоне государственного переворота в этой стране. Такая информация опубликована на официальном сайте канадского правительства, официальное заявление доступно здесь.

«Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера», - сказано в документе.

В правительстве Канады уточнили, что приостановлена будет только бюджетная поддержка правительства Нигерии. В то же время Канада продолжит оказывать помощь уязвимым категориям населения Нигера в сферах здравоохранения, экономики, образования, обеспечения гендерного равенства.

Ранее сообщалось, что США на время прекращает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Тем временем МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера на фоне государственного переворота в этой стране. В Нигере находятся 1,5 тысячи французских военных.