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НовостиВ мире5 августа 2023 11:51

МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера

В африканской стране находятся 1,5 тысячи французских военных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера

МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция пока не собирается выводить свои войска из Нигера после государственного переворота в африканской республике, заявила глава французского Министерство иностранных дел Катрин Колонна.

«Это, очевидно, не стоит на повестке дня», – сказала министр эфире радиостанции Franceinfo в ответ на вопрос о возможном выводе войск Франции из Нигера.

В настоящее время в африканской стране находятся 1,5 тысячи французских военных.

Напомним, в четверг, 3 августа, МИД Франции проинформировал о завершении эвакуации сограждан из Нигера. Сколько всего было вывезено из республики французов, ведомство не уточнило. Колонна ранее сообщала, что в Нигере находятся 500-600 граждан Франции.

Устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции 1 августа начали эвакуацию своих граждан.

Сайт KP.RU рассказывал, кто такой генерал Абдурахман Чиани, захвативший власть в Нигере.