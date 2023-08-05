МИД Франции заявил, что Париж не собирается выводить войска из Нигера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция пока не собирается выводить свои войска из Нигера после государственного переворота в африканской республике, заявила глава французского Министерство иностранных дел Катрин Колонна.

«Это, очевидно, не стоит на повестке дня», – сказала министр эфире радиостанции Franceinfo в ответ на вопрос о возможном выводе войск Франции из Нигера.

В настоящее время в африканской стране находятся 1,5 тысячи французских военных.

Напомним, в четверг, 3 августа, МИД Франции проинформировал о завершении эвакуации сограждан из Нигера. Сколько всего было вывезено из республики французов, ведомство не уточнило. Колонна ранее сообщала, что в Нигере находятся 500-600 граждан Франции.

Устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции 1 августа начали эвакуацию своих граждан.

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