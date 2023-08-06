Старовойт: три дома и школа в деревне Кулига пострадали при обстреле ВСУ

Старовойт показал последствия атаки ВСУ. Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Деревня Кулига в Курской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа. Кадры с последствиями украинской атаки опубликовал курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате атаки ВСУ получения получили окна, кровли и фасады трех домов. Кроме того, были выбиты стекла трех окон в здании местной школы. Под обстрел также попали один трактор и легковой автомобиль.

Курский губернатор сообщил, что всем собственникам, чье имущество получило повреждения, будет оказана необходимая помощь.

Ранее KP.RU писал, что 5 августа под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что в украинских ударах по жилым кварталам нет никакого военного смысла.