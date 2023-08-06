«Необходимо участие обеих сторон конфликта»: Медведев сделал важное заявление о переговорах по Украине

Дмитрий Медведев высказался о мирных переговорах по украинскому вопросу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Саудовской Аравии, назвал три условия для осуществления мирного процесса.

«Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Третьим условием стал учет текущий реалий, но и сейчас, по словам Медведева, Украина находится в стадии полураспада, а ее часть уже вернулась в состав РФ.

Медведев отметил, что только тот посредник, который готов признать эти условия, имеет шансы на успех.

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — заключил политик.

Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии начались консультации без участия России по украинскому вопросу. Власти страны пообещали уведомить российскую сторону об итогах переговоров.