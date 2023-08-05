В Саудовской Аравии начались консультации по урегулированию ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консультации по урегулированию конфликта на Украине начались в субботу, 5 июля, в Джидде в Саудовской Аравии. В двухдневных переговорах принимают участие представители порядка 30 стран. Об этом проинформировал телеканал Al-Ekhbariya.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине с участием 30 стран, но без России. Позже власти страны подтвердили планы предоставить площадку для соответствующих консультаций и заявили, что они состоятся в субботу, 5 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия будет внимательно следить за итогами встречи в Саудовской Аравии. Необходимо до конца понять, какие цели ставят организаторы переговоров и что конкретно будет обсуждаться на встрече, уточнял он.

В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что не будет участвовать в мероприятии, если за столом переговоров не будет РФ.