Беспилотники американской коалиции в Сирии дважды опасно сближались с российскими Су-35

Американские беспилотники опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии. На фото: беспилотник MQ-9. Фото: REUTERS

Беспилотные аппараты американской коалиции в Сирии дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России. Это произошло в субботу 5 августа. Речь идет о беспилотниках MQ-9, рассказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Пятого августа в 11.46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 метров по высоте», - сказал Кулить на брифинге в воскресенье 6 августа, добавив, что три аналогичных беспилотника в в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб также опасно сблизились с российским самолетом Су-35. Сближение составило менее 100 метров по высоте, уточнил контр-адмирал.

Американская коалиция за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, информировал замруководителя ЦПВС.

Напомним, в июле американский беспилотник опасно сблизился с Су-34 и Су-35 ВКС России в небе Сирии. Российские пилоты зафиксировали облучение системами наведения вооружения дрона.

Также сообщалось, что штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»* уничтожен в Сирии совместными действиями вооруженный сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.