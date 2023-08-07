Титул «Миссис Россия-2023» получила Жанна Специальная из Геленджика

Жанна Специальная из Геленджика стала победительницей конкурса красоты "Миссис Россия". Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС.

32-летняя Жанна Специальная из Геленджика получила титул «Миссис Россия» на всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин. Она получила главный приз – путевку на Мальту, пишет ТАСС.

Финал шоу прошел в Москве в воскресенье 6 августа, в нем участвовали 33 победительницы региональных конкурсов красоты. Самой молодой участнице Кристине Гончаровой из Пскова 28 лет, самой взрослой – Татьяне Мясниковой из Нижнего Новгорода – 56 лет.

Также определили победительницы в номинациях «Миссис Россия классик», «Миссис Россия классик земной шар» и «Миссис Россия пышные формы».

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как конкурс «Миссис Россия 2023» среди замужних женщин обернулся скандалом с двумя победительницами. Кроме того, хейтеры обрушились на победительницу Наталью Оскар, назвав ее «королевой фотошопа».

Тем временем в Москве состоялся большой открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2023» в котором приняли участие более 250 девушек из разных городов и регионов страны. Как это было, читайте здесь на KP.RU.