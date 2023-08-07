Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство после ультиматума ЭКОВАС

Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство на фоне ультиматума ЭКОВАС. Фото: REUTERS

Нигер закрыл воздушное пространство страны. Об этом в воскресенье 6 августа сообщает арабский телеканал Al-Arabiya.

Сообщается, что такое решение принял так называемый «Национальный совет по защите отечества» на фоне ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть к власти свергнутого в результате мятежа президента Нигера Базума.

«Военный совет мятежников в Нигере объявляет о закрытии воздушного пространства страны», - сообщает телеканал.

Напомним, 27 июля военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыли все границы государства и установили комендантский час.

После этого ЭКОВАС дало мятежникам неделю, чтобы они вернули к власти президента страны Мохамеда Базума. В противном случае могут быть применены «любые меры», в том числе и военные, заявлял ранее глава сообщества Омар Алье Туре.