Сирийские силы ПВО отражают воздушную атаку в пригороде Дамаска

В Сирии СМИ сообщили об отражении воздушной атаки в пригороде Дамаска системами ПВО. Фото: REUTERS

Взрывы слышны в окрестностях Дамаска в ночь на понедельник 7 августа. Об этом сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».

По информации телеканала, сирийские системы ПВО отражают израильскую воздушную атаку на пригород Дамаска.

Ранее сообщалось, что беспилотные аппараты американской коалиции в Сирии дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России. Это произошло в субботу 5 августа. Речь идет о беспилотниках MQ-9, рассказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Напомним, в Сирии беспилотники «коалиции» во главе с США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации, это было связано с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Также сообщалось, что штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»* уничтожен в Сирии совместными действиями вооруженный сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.