Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 7 августа, сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Калужской области в Ферзиковском районе. Такое заявление сделал губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», - написал глава Калужской области в своем Telegram-канале, уточнив, что каких-либо последствий для инфраструктуры и жителей нет.

Напомним, в ночь на четверг, 3 августа, системы ПВО сбили в Калужской области шесть беспилотников. Позже, в тот же день, Шапша заявил, что на юго-западе области был сбит еще один дрон.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы защитить население от атак украинских беспилотников.