РИА Новости: обучавшиеся в Британии бойцы ВСУ отказываются идти в наступление Фото: Александр КОЦ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение в Британии, оказались плохо подготовленными и не хотят идти в наступление. Об этом проинформировал пленный украинских военный Юрий Романюк.

В интервью РИА Новости солдат пояснил, что эти военнослужащие были призваны из Одесской области и прошли обучение в Британии, поэтому сослуживцы называли их «британцами».

«У них форма лучше, учат их как-то по западным манерам», - пояснил пленный.

Однако, несмотря на это, по словам Романюка, такие военнослужащие не хотят идти в наступление.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдем», - признался Романюк.

Ранее другой украинский пленный Ярослав Миронюк рассказывал, что командование ВСУ не сообщает солдатам о наступлении. Он заявил, что о целях наступления солдаты узнают из телевидения или TikTok, а из-за неопределенности украинские военные и попадают в плен.

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ВСУ несут значительные потери. По словам главы государства, везде противник остановлен, на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в наступления.