Захарова: Киев продвижением формулы Зеленского принижает инициативы других стран

Мария Захарова назвала формулу Зеленского бессмысленным ультиматумом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Формула мира" Владимира Зеленского является бессмысленным ультиматумом России, а ее продвижением Киев и Запад пытаются принизить мирные инициативы других стран. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам консультаций в Джидде по украинской тематике.

"Продвигая "формулу" Зеленского, киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение", - сообщила Захарова, отметив, что на международном уровне ведется борьба с инакомыслием.

По словам Захаровой, ни один из 10 пунктов плана украинского президента не направлен на решение кризиса переговорно-дипломатическим путем.

"Их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно", - заключила дипломат.

Ранее зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для решения кризиса необходимо участие обеих сторон конфликта, а сейчас же переговоры с Украиной не нужны.

Сайт KP.RU также рассказал, как Россия и Запад все же придут к компромиссу, и будет ли в этом процессе участвовать ООН.