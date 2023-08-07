Молния убила прятавшуюся под деревом женщину в Свердловской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Женщина погибла при ударе молнии на «тропе здоровья» в лесопарковой зоне в Свердловской области. Об этом заявила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Женщину убило молнией … Проверка проводится следственным отделом по ЗАТО Лесной областного Следственного комитета … Осуществлен осмотр места происшествия (лесной массив, недалеко от города Лесной)», - заявили в ведомстве.

Как сказано в сообщении, погибшей оказалась жительница Москвы, уроженка свердловского города Нижняя Тура. Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, она решила вместе со своей сестрой прогуляться по «тропе здоровья», когда «внезапно начался сильный ливень с грозой» и они решили спрятаться под деревом.

Напомним, в конце июля этого года четвероклассник был экстренно госпитализирован в городе Нижнеудинске Иркутской области из-за ожогов, полученных из-за удара молнии, попавшей в баню. Незадолго до этого в Новосибирской области мальчик-пастух умер от удара молнией, когда находился в шалаше.