Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:15

Молния убила прятавшуюся под деревом женщину в Свердловской области

Женщина решила вместе со своей сестрой прогуляться по «тропе здоровья»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Молния убила прятавшуюся под деревом женщину в Свердловской области

Молния убила прятавшуюся под деревом женщину в Свердловской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Женщина погибла при ударе молнии на «тропе здоровья» в лесопарковой зоне в Свердловской области. Об этом заявила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Женщину убило молнией … Проверка проводится следственным отделом по ЗАТО Лесной областного Следственного комитета … Осуществлен осмотр места происшествия (лесной массив, недалеко от города Лесной)», - заявили в ведомстве.

Как сказано в сообщении, погибшей оказалась жительница Москвы, уроженка свердловского города Нижняя Тура. Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, она решила вместе со своей сестрой прогуляться по «тропе здоровья», когда «внезапно начался сильный ливень с грозой» и они решили спрятаться под деревом.

Напомним, в конце июля этого года четвероклассник был экстренно госпитализирован в городе Нижнеудинске Иркутской области из-за ожогов, полученных из-за удара молнии, попавшей в баню. Незадолго до этого в Новосибирской области мальчик-пастух умер от удара молнией, когда находился в шалаше.