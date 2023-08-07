Минобороны: ВС России продвинулись на 11 км на Купянском направлении

На Купянском направлении за последние трое суток продвижение ВС РФ составило 11 км по фронту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 7 августа 2023 года сообщила об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении.

Так, благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов "Западной" группировки войск было улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За трое минувших суток российские войска продвинулись на 11 километров по фронту и на 3 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны Украины назвало Купянское направление самой горячей точкой в зоне боевых действий.

Напомним, 3 августа российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР.

Военкор KP.RU Александр Коц раскрыл подробности неожиданного для противника продвижения российских войск на Купянском направлении, в результате чего ВСУ оказались в невыгодной для себя позиции.