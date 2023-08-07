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НовостиПолитика7 августа 2023 11:19

Минобороны: ВС России продвинулись на 11 км на Купянском направлении

Продвижение в глубину обороны противника за трое суток составило более 3 километров
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Купянском направлении за последние трое суток продвижение ВС РФ составило 11 км по фронту

На Купянском направлении за последние трое суток продвижение ВС РФ составило 11 км по фронту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 7 августа 2023 года сообщила об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении.

Так, благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов "Западной" группировки войск было улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За трое минувших суток российские войска продвинулись на 11 километров по фронту и на 3 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны Украины назвало Купянское направление самой горячей точкой в зоне боевых действий.

Напомним, 3 августа российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР.

Военкор KP.RU Александр Коц раскрыл подробности неожиданного для противника продвижения российских войск на Купянском направлении, в результате чего ВСУ оказались в невыгодной для себя позиции.