NYT: бойцы ВСУ жалуются на недостаточную подготовку НАТО и неподходящую технику Фото: Александр КОЦ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство из-за недостаточной подготовки в странах Североатлантического альянса, а также неподходящей бронетехникой, которую они получают от стран Запада. Об этом проинформировала газета The New York Times.

Издание со ссылкой на украинских бойцов написало, что командование ВСУ отправляет только что подготовленных новобранцев в бой, использую непроверенные тактики в ходе наступления. Кроме того, солдаты недовольны тем, что их обучение в странах НАТО было очень кратковременным.

Недовольные военные и поставленной странами Запада бронетехникой. Как пояснило издание, она не может противостоять мощи российской армии, так как предназначалась для подавления восстаний.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров. Также некоторые солдаты рассказали, что техника от западных партнеров не очень хорошо подходит для боевых действий на Украине из-за климата, и гораздо лучше подходит для пустынь и городской местности. По их словам, это значительно затрудняет продвижение наступающих войск.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ несут значительные потери. По словам главы государства, везде противник остановлен, на некоторых участках подразделения российских войск не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления.