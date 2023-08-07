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НовостиПолитика7 августа 2023 11:55

Российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

Также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 7 августа, в очередной сводке проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были перехвачены и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также за сутки ликвидированы 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. За трое суток российские войска продвинулись на 11 километров по фронту и на 3 км в глубину обороны ВСУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце июля высказался об украинском наступлении. ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери, рассказал он.