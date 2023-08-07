Российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 7 августа, в очередной сводке проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были перехвачены и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также за сутки ликвидированы 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. За трое суток российские войска продвинулись на 11 километров по фронту и на 3 км в глубину обороны ВСУ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце июля высказался об украинском наступлении. ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери, рассказал он.