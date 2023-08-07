15-летний футболист погиб при ДТП с грузовиком на Кубани Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Микроавтобус, в котором находились спортсмены из детской футбольной команды, попал в аварию в Краснодарском крае. В результате ДТП погиб 15-летний подросток, еще двое его ровесников пострадали.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток 15 лет скончался в автомобиле скорой помощи», – проинформировало главное управление МВД по Кубани.

По информации KUBAN.KP.RU, авария случилась днем в понедельник, 7 августа, на трассе «Краснодар-Ейск» в Брюховецком районе. Водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на «встречку» в запрещенном месте в районе хутора Красная Поляна и столкнулся «в лоб» с микроавтобусом.

Все подробности произошедшего в настоящее время выясняются. Известно, что юные спортсмены ехали из станицы Каневской на соревнования в столицу региона.

После ДТП следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как учительница младших классов Татьяна Шуленина из Тульской области спасла девятерых детей участников специальной военной операции. Дети возвращались домой со смены в летнем лагере «Янтарь» в Анапе. Когда автобус уже подъезжал к Чернскому району, водитель потерял сознание. Тогда Татьяна вывернула руль и попыталась снять ногу мужчины с педали. Ей это удалось, в результате чего автобус аккуратно съехал с дороги в поле и уткнулся в пригорок. Благодаря действиям учительницы дети не пострадали.