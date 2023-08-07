Глава МИД ЮАР Пандор: президента Франции Макрона не позвали на саммит БРИКС Фото: REUTERS

Французского лидера Эммануэля Макрона не приглашали на саммит БРИКС, который пройдет в августе текущего года в Йоханнесбурге. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказала руководитель министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», - цитируют Пандор РИА Новости.

Саммит БРИКС, который состоится в августе этого года в Йоханнесбурге, должен стать крупнейшей за последние годы встречей лидеров государств и правительств Глобального Юга. На мероприятие были приглашены главы 54 африканских стран.

Напомним, ранее Макрон удивил президента ЮАР Сирила Рамафозу необычной просьбой. В июне французский лидер обратился к нему в надежде, что Рамафоза пустит Макрона поприсутствовать на саммите БРИКС.

Сайт KP.RU также рассказывал о том, что Рамафоза пригласил на грядущий саммит БРИКС лидеров 67 государств и представителей 20 организаций. Пока что свое участие подтвердили 34 страны.