Кадыров: российские войска сменили тактику ведения боя в зоне СВО

Кадыров заявил, что российские военные сменили тактику ведения боя в зоне СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о смене тактики ведения боя в зоне СВО российскими войсками.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов. Сейчас на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов, уточнил Кадыров.

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