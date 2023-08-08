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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2023 года.

Российские силы радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области.

Российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow. Также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

За трое минувших суток российские войска продвинулись на 11 километров по фронту и на 3 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Белгороду в понедельник, 7 августа.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, расположенный восточнее села Макаровка под Донецком.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа, назвала самой горячей точкой на прошедшей неделе Купянское направление, отметив, что в районе Харькова шли самые тяжелые бои.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение в Британии, оказались плохо подготовленными и не хотят идти в наступление.

Украинская армия начала перебрасывать свои резервы на Южнодонецкое направление, в район населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Об этом в понедельник, 7 августа, срообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Российские войска уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре. ВС России также ликвидировали за сутки 15 бойцов ВСУ.