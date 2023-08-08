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НовостиПолитика8 августа 2023 1:36

«Посылают на убой». Пленный разведчик Палий заявил о провале наступления ВСУ

РИА Новости: пленный украинский военный рассказал об огромных потерях в подразделениях ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Украинский военный заявил, что наступление ВСУ фактически уже провалилось.

Украинский военный заявил, что наступление ВСУ фактически уже провалилось.

Фото: REUTERS

Украинское наступление развивалось очень медленно и фактически уже провалилось. Такое мнение высказал попавший в плен разведчик ВСУ Василий Палий в беседе с РИА Новости.

Украинский военный заявил, что командование ВСУ не рассказывает солдатам о задачах наступления, в частности, он как разведчик не понимал, какие задачи перед ним стоят.

«Батальоны посылают как на убой», - сказал Палий, добавив, что среди его сослуживцев очень большие потери и настроение среди украинских военных «не ахти».

Ранее издание NYT писало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство из-за недостаточной подготовки в странах Североатлантического альянса, а также неподходящей бронетехникой, которую они получают от стран Запада.

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