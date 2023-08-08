Зеленского предупредили о нарастающей угрозе внутри ВСУ Фото: REUTERS

Ложь украинского президента Владимира Зеленского о "небесном щите" приведет к военному перевороту в стране. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

"Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы", - сказал Макговерн, подчеркнув, что военный переворот на Украине лишь вопрос времени.

Экс-аналитик ЦРУ подметил, что в последнее время Зеленский стал все чаще рассказывать о "небесном щите", который состоит из западных систем противовоздушной обороны (ПВО) и авиации. По словам Макговерна, у ВСУ нет ПВО, которая была бы способна отражать российские авиаудары.

Макговерн упрекнул Зеленского во лжи, которая дорого ему обойдется, ведь его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот.

Ранее Зеленский анонсировал череду увольнений во власти с целью борьбы с коррупцией, чтобы произвести впечатление на Запад. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что западные страны уже устали от ненасытности Зеленского, которого ждет повторение судьбы Михаила Саакашвили.