Марочко: ВСУ используют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются с помощи зажигательных боеприпасов вынудить российских военных уйти с позиций. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Так, эксперт рассказал, что в районе Кременских лесов ВСУ предпринимают попытки вести огонь зажигательными боеприпасами. В частности, противник поджигает сухостой в надежде на то, что огонь перекинется на позиции российских сил. Из-за высокой температуры воздуха в 40 градусов это украинским солдатам удается, однако резкая смена ветра не дает им до конца осуществить задуманное.

Ранее сообщалось, что экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М» на Краснолиманском направлении. Вертолетчики выполняли полет на предельно малой высоте, что позволило им остаться незамеченным для украинских систем ПВО.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал, что ВСУ несут значительные потери. По словам главы государства, везде противник остановлен, на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления.