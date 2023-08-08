Вертолет Ка-52 уничтожил украинскую БМП, подобравшись к ней на предельно малой высоте. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М», - сказано в сообщении.

Вертолетчики выполняли полет на предельно малой высоте, что позволило им остаться незамеченным для украинских систем ПВО, пояснили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, расположенный восточнее села Макаровка под Донецком.

Тем временем издание NYT писало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство из-за недостаточной подготовки в странах Североатлантического альянса, а также неподходящей бронетехникой, которую они получают от стран Запада.

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