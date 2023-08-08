Американский журналист Никсон: никакое западное оружие не поможет Украине выиграть Фото: REUTERS

У Украины нет шансов на победу, не поможет стране выиграть и вооружение, которое ей поставляют страны Запада. Такого мнения придерживается американский радиоведущий Гарланд Никсон.

«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – заявил журналист в ходе выступления на своем YouTube-канале.

Никсон подчеркнул, что Россия располагает одними из самых лучших в мире авиацией и флотом. Как следствие, Украины не сможет одержать победу.

«Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат», - отметил радиоведущий.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявлял, что Украина никак не сможет победить в конфликте с Россией. По его словам, правда такова, что ни сейчас, ни в будущем нет никаких путей и перспектив к победе Украины, даже несмотря на помощь Запада. Дэвис отметил, что наступление киевских военных оказалось очень неудачным, из-за этого РФ нанесла тяжелый удар по ВСУ с помощью мощной обороны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о наступлении Вооруженных сил Украины, неоднократно отмечал, что украинская армия не имела успехов ни на одном из участков и понесла большие потери.