Видео уничтожения дроном «Ланцет» украинской артустановки показало Минобороны РФ

Видео уничтожения дроном «Ланцет» украинской артустановки показало Минобороны Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Министерство обороны России показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским дроном-камикадзе «Ланцет».

В оборонном ведомстве рассказали, что замаскированная САУ, ведущая огонь, была обнаружена российским беспилотником на Южнодонецком направлении. По артустановке был нанесен удар барражирующим боеприпасом, и она была уничтожена.

На видео, распространенном Минобороны РФ, видно, как после поражения САУ охватывает пожар, она полностью сгорает.

Ранее сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, поставленные Украине Соединенными Штатами. Атака была осуществлена в районе населенного пункта Водяное.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости нарастить производство новейших вооружений в стране. Глава государства пояснил, что речь идет в том числе о боевом танке Т-90М «Прорыв» и беспилотном летательном аппарате «Ланцет».