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НовостиПолитика8 августа 2023 11:01

Видео уничтожения дроном «Ланцет» украинской артустановки показало Минобороны РФ

После нанесения барражирующим боеприпасом САУ охватывает пожар
Екатерина КОСОБОКОВА
Видео уничтожения дроном «Ланцет» украинской артустановки показало Минобороны

Видео уничтожения дроном «Ланцет» украинской артустановки показало Минобороны

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Министерство обороны России показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским дроном-камикадзе «Ланцет».

В оборонном ведомстве рассказали, что замаскированная САУ, ведущая огонь, была обнаружена российским беспилотником на Южнодонецком направлении. По артустановке был нанесен удар барражирующим боеприпасом, и она была уничтожена.

На видео, распространенном Минобороны РФ, видно, как после поражения САУ охватывает пожар, она полностью сгорает.

Ранее сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, поставленные Украине Соединенными Штатами. Атака была осуществлена в районе населенного пункта Водяное.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости нарастить производство новейших вооружений в стране. Глава государства пояснил, что речь идет в том числе о боевом танке Т-90М «Прорыв» и беспилотном летательном аппарате «Ланцет».