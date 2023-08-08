Российская ПВО за сутки перехватила пять ракет HIMARS и 17 беспилотников ВСУ

Российская система ПВО за сутки перехватила ракеты HIMARS Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 8 августа 2023 года сообщило о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, за минувшие сутки российская система ПВО сбила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в небе над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями были сбиты 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Накануне сайт KP.RU показал видео уничтожения артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Отметим, что президент России Владимир Путин отметил эффективность российских беспилотников и поручил нарастить выпуск беспилотников «Кубов» и «Ланцетов».