Telegraph: солдаты ВСУ считают главной угрозой российский беспилотник «Ланцет» Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают одной из основных угроз российские дроны-камикадзе «Ланцет». Об этом проинформировало издание The Telegraph.

«Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», - цитирует издание одного из бойцов ВСУ.

По данным The Telegraph, российский беспилотник умеет легко выводить из строя бронетехнику противника, при этом он имеет компактные размеры. Самое большое число трудностей «Ланцеты» доставляют артиллеристам ВСУ. Журналисты издания отмечают, что от российских дронов невозможно легко защищиться, так как они очень хорошо маневрируют.

Ранее министерство обороны России показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским дроном-камикадзе «Ланцет».

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что необходимо нарастить производство новейших вооружений в стране. По словам главы государства, речь идет в том числе о боевом танке Т-90М «Прорыв» и беспилотном летательном аппарате «Ланцет».