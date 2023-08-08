Мятежники отказали делегациям ЭКОВАС и ООН во въезде в Нигер Фото: REUTERS

Мятежники, устроившие госпереворот в Нигере, отказали во въезде в страну делегации Экономического сообщества стран Западной Африки, Организации Объединенных Наций и Африканского союза. Об этом рассказал катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

На данный момент причина подобного запрета неизвестна, распоряжение дал Национальный совет спасения Родины, который мятежники сформировали для управления Нигером.

Ранее мятежники в Нигере заявили, что против страны готовится агрессия из-за рубежа. Они добавили, что сейчас ведется подготовка возможной военной интервенции в страну, однако о каком именно государстве идет речь, информация не уточняется.

Также стало известно, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами военных, устроивших государственный переворот. Во встрече со свергнутым президентом ей отказали.