Вандалы осквернили советский мемориал в Таллине Фото: REUTERS

Вандалы осквернили советский мемориал в Таллине в районе Маарьямяэ. На нем появились надписи с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина и проукраинские лозунги. Об этом рассказали на портале Postimees.

Местная полиция уже начала расследование по факту преступления, а нарушители могут получить за подобное деяние денежный штраф или же лишение свободы сроком до одного года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нынешний эстонский режим поддерживает нацистскую идеологию. Так она прокомментировала ситуацию в городе Нарва, где полиция запретила жителям праздновать День освобождения от нацистов.

Россия в ответ на радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине, понизила уровень дипломатического представительства в Эстонии до временного поверенного. В МИД России подчеркнули, что Таллин подтверждает линию на развал отношений двух стран.