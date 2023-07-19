Российские войска взяли под контроль ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении – за прошедшие сутки военные продвинулись более чем на 1 км и взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.

“На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации.

Также отмечается, что в ходе боев на этом направлении было ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, в том числе польские САУ “Krab” и американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Тем временем на Донецком направлении российские войска отразили 25 атак ВСУ, в ходе которых украинская армия потеряла более 340 военнослужащих и более десятка единиц военной техники, в том числе от западных союзников Украины.

Напомним, днем ранее подразделения “Западной” группировки войск ВС России также успешно продвигались на Купянском направлении и смотри расширить зону контроля до двух километров в глубину. Сложное положение ВСУ на данном направлении признала даже замминистра Минобороны Украины Анна Маляр.