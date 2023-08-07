Кулеба призвал Блинкена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
«Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном. Он выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины», – сообщается в Telegram-канале МИД Украины.
Напомним, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ракеты ATACMS хоть и являются мощным видом вооружения, однако российские войска смогут найти против него способ противодействия.
Сайт KP.RU разбирался, что стоит ли бояться ATACMS и что российские средства ПВО могут им противопоставить.
Ранее стало известно, что США отказываются отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.