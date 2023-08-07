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НовостиПолитика7 августа 2023 17:15

Кулеба призвал Блинкена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Киев хочет усилить свои дальнобойные возможности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кулеба призвал Блинкена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Кулеба призвал Блинкена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

«Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном. Он выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины», – сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

Напомним, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ракеты ATACMS хоть и являются мощным видом вооружения, однако российские войска смогут найти против него способ противодействия.

Сайт KP.RU разбирался, что стоит ли бояться ATACMS и что российские средства ПВО могут им противопоставить.

Ранее стало известно, что США отказываются отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.