Reuters: США объявят о предоставлении Киеву пакета военной помощи на 200 млн долларов

США объявят об очередном пакете военной помощи Украине во вторник 8 августа. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи. Об этом будет объявлено во вторник 8 августа, пишет агентство Reuters.

Сообщается, что речь идет о выделении Киеву из запасов Пентагона противотанковых военных комплексов AT-4, TOW и Javelin, управляемых ракет GMLRS, средств для разминирования, стрелкового оружия и различных боеприпасов, в том числе боеприпасов для ЗРК Patriot на общую сумму 200 млн долларов.

Тем временем эксперт Домрин подсчитал, что страны Запада потратили на помощь Украине минимум 156 млрд долларов.

В том числе с февраля 2022 года Украина получила от США суммарно более 60 млрд долларов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.