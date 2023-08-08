Три человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками Фото: EAST NEWS

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины погибли три человека, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, были ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения. Были повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры. За сутки ВСУ выпустили по ДНР 349 боеприпасов, в том числе кассетных.

Напомним, во вторник, 8 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что артиллерия Вооруженных сил Украины начала массированный обстрел Киевского района столицы ДНР.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что главная подлость украинских атак — попадание в поселковую школу.