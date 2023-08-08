NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) пролетит рядом с Землей на расстоянии около шести миллионов километров, сообщает Центра изучения околоземных объектов NASA.

Как сказано на сайте агентства, астероид имеет диаметр до 960 метров и движется со скоростью 14,25 километра в секунду. Он максимально приблизится к Земле 23 августа в 11:18 по московскому времени. По словам ученых, минимальное расстояние между астероидом и нашей планетой составит 0,04 астрономической единицы – почти 6,1 миллиона километров.

Напомним, в середине июня два крупных и потенциально опасных астероида 1994 XD и 2020 DB5 близко подошли к Земле. Их величина была почти одинакова и составляла порядка 400-800 метров.

Ранее KP.RU писал об исследовании голландский астрофизиков, которые выявили таинственное излучение, из-за которого способны улетучиться все массивные объекты в космосе.