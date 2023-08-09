«Ничто не предвещало беды»: стало известно, как провела последние минуты своей жизни Вера Васильева

Крестница Веры Васильевой рассказала про последние минуты жизни актрисы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская рассказала, как артистка провела последние минуты своей жизни. По ее словам, ничего не предвещало беды, а причиной смерти актрисы могла стать жара, установившаяся в последние дни в Московской области.

Советская и российская актриса проводила лето на даче в Подмосковье, там она отдыхала семьей своей крестницы. Накануне дня смерти Васильева гуляла и общалась с близкими, а ночью ей резко стало плохо.

Всего пять месяцев назад актриса отмечала 75-летие службы в Московском академическом Театре сатиры. Праздник прошел в большой компании сослуживцев. После этого Васильева выступала на сцене в капустнике «Кабачок».

Сайт KP.RU писал о том, что Васильева скончалась в среду, 9 августа, на 98-м году жизни.

В Театре сатиры она сыграла более чем в 50 постановках, таких как «Свадьба с приданым», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Ревизор» и «Воительница». В кино Вера Васильева прославилась благодаря своей роли Анастасии Петровны Гусенковой в фильме 1947 года «Сказание о земле Сибирской».