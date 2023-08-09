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НовостиОбщество9 августа 2023 9:35

«Ничто не предвещало беды»: стало известно, как провела последние минуты своей жизни Вера Васильева

Крестница Веры Васильевой рассказала про последние минуты жизни актрисы
Екатерина КОСОБОКОВА
Крестница Веры Васильевой рассказала про последние минуты жизни актрисы

Крестница Веры Васильевой рассказала про последние минуты жизни актрисы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская рассказала, как артистка провела последние минуты своей жизни. По ее словам, ничего не предвещало беды, а причиной смерти актрисы могла стать жара, установившаяся в последние дни в Московской области.

Советская и российская актриса проводила лето на даче в Подмосковье, там она отдыхала семьей своей крестницы. Накануне дня смерти Васильева гуляла и общалась с близкими, а ночью ей резко стало плохо.

Всего пять месяцев назад актриса отмечала 75-летие службы в Московском академическом Театре сатиры. Праздник прошел в большой компании сослуживцев. После этого Васильева выступала на сцене в капустнике «Кабачок».

Сайт KP.RU писал о том, что Васильева скончалась в среду, 9 августа, на 98-м году жизни.

В Театре сатиры она сыграла более чем в 50 постановках, таких как «Свадьба с приданым», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Ревизор» и «Воительница». В кино Вера Васильева прославилась благодаря своей роли Анастасии Петровны Гусенковой в фильме 1947 года «Сказание о земле Сибирской».