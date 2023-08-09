CNN: конфликт на Украине перешел в более трудную для Киева фазу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация на Украине перешла в более сложную стадию для киевского режима, таким образом конфликт может затянуться до 2024 года. Такое заявление сделал обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

«Трудности Украины и большие боевые потери, с которыми она сталкивается, отчасти обусловлены укрепленными многослойными оборонными позициями, окопами и минными полями, на создание которых у России ушли месяцы», - рассуждает журналист.

По его словам, сложности Украины объясняются также реалиями на передовой, согласно которым наступающая сторона должна иметь преимущество в численном выражении перед хорошо окопавшимися войсками.

«Конфликт вступил в более сложную для Украины фазу», - считает Коллинсон.

Он также говорит, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдало больших надежд, которые на него возлагались, и оказалось изнурительным. Все это, по мнению обозревателя телеканала, говорит о большой вероятности того, что конфликт продолжится и в следующем году.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что ставка на «полное поражение России» в конфликте на Украине завела США в тупик. По его мнению, неотъемлемой частью американской внешней политики являются самонадеянность и слепая вера в собственное могущество. Именно они втягивают страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя украинское наступление, отмечал, что Вооруженные силы Украины не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери.