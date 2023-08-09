Один человек погиб при обстреле ВСУ поселка Горьковский под Белгородом Фото: REUTERS

Житель поселка Горьковский Белгородской области погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа – пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой. Один человек погиб – у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, еще четыре человека пострадали: трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, женщина – контузию. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в среду, 9 августа, Вооруженные силы Украины обстреляли село Трудовое в Запорожской области, в результате погибли четыре человека. Еще два человека при обстреле получили ранения.