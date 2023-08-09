Экс-мэр Димитровграда Большаков арестован на два месяца по делу о взятке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца по делу о взятке.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Ульяновска, экс-глава города взят под стражу до 7 октября.

Напомним, накануне сотрудники правоохранительных органов провели задержание мэра Димитровграда и помощника губернатора Ульяновской области, которых подозревают в получении взятки.

Главу города задержали со стрельбой, поскольку Большаков начал оказывать сопротивление правоохранительным органам, заблокировав двери в автомобиле. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, а после разбили стекло и заковали мэра в наручники. При обыске в машине у него нашли, по предварительным данным, более одного миллилона рублей. Точная сумма взятки сейчас устанавливается.

В конце июля этого года за получение взятки был задержан бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.