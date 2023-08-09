Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщают украинские СМИ.

Как передает издание «Страна.ua», и.о. главы Купянского района предложил жителям принять «ответственное и взвешенное решение» и выехать на безопасные территории. В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале, что эвакуация населения коснется 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 7 августа, назвала самой горячей точкой на прошедшей неделе Купянское направление, отметив, что в районе Харькова шли самые тяжелые бои.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российской армии на Купянском направлении, отметив, что Вооруженные силы России заняли там более выгодные позиции.