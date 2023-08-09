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НовостиПроисшествия9 августа 2023 18:48

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка

В ведомстве не уточнили, по какой статье разыскивается бывший глава украинского Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Как следует из базы розыска на сайте МВД России, экс-глава украинского Минобороны разыскивается по статье УК РФ.

Напомним, в конце мая Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Кроме того, полиция ищет главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генерального штаба республики Виктора Муженко. Их ищут по статье УК РФ. Известно, что указанные лица обвиняются в геноциде русскоязычного населения Донбасса.