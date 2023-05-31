Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:39

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины по обвинению в геноциде населения Донбасса

Накануне в розыск был объявлен главком ВСУ Залужный
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины по обвинению в геноциде населения Донбасса

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины по обвинению в геноциде населения Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генерального штаба республики Виктора Муженко.

Как сообщается на сайте ведомства, они объявлены в розыск по статье УК РФ. Известно, что указанные лица обвиняются в геноциде русскоязычного населения Донбасса.

Напомним, во вторник, 30 мая, МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как писал сайт KP.RU, ранее МВД России объявило в розыск сенатора Конгресса Соединенных Штатов Линдси Грэма, в отношении которого ранее было поручено завести уголовное дело из-за его русофобских высказываний. Американский парламентарий в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что жители России «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США.