Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен в Херсонской области Фото: REUTERS

Трое военных Вооруженных сил Украины переправились через Днепр, после чего на левобережье Херсонской области сдались в российский плен. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«8 августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ», - рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что с собой у бойцов ВСУ были три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметров к ним, РПГ и три выстрела к нему.

Источник также рассказал, что после сдачи в плен солдаты украинской армии рассказали российским военнослужащим о том, где размещена их бригада.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины в островной зоне на Днепре. В частности, соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две вражеские лодки около острова Борщевой, еще одна была ликвидирована в районе острова Белогрудый. Российские войска также уничтожили 15 военнослужащих ВСУ в островной зоне на Днепре.

Сайт KP.RU ранее также писал, что целая группа солдат украинской армии добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении.