Полковник США Макгрегор: украинцы чаще сдаются в плен после провала наступления Фото: Александр КОЦ

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) после провала наступления все чаще отдают приказ свои подчиненным, чтобы те сдавались в плен. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а руководство говорит о невозможности эвакуировать их. Наступает момент, когда командир должен принимать решение», - рассуждает эксперт в эфире YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам Макгрегора, командир может позволить себе и своим подчиненным умереть, а может сдаться, чтобы он и другие военные не погибли. Полковник пояснил, что ВСУ известно, как хорошо Россия обращается с пленными. Как считает экс-советник Пентагона, такая тенденция рано или поздно приведет к полному краху ВСУ.

Недавно стало известно, что трое военных ВСУ переправились через Днепр и сдались в российский плен в Херсонской области.

Ранее временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что украинские солдаты на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами численностью до взвода. Тогда он отмечал, что условия, в которых содержатся украинские военнопленные, достойные: их никто не бьет, не пытает, но с ними проводят допросы.