Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придется мобилизовать сотни тысяч мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на передовую еще сотни тысяч мужчин. Такого мнения придерживается руководитель фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут.

Он пояснил, что те, кто год или полтора находится в зоне спецоперации, нуждаются в восстановлении. Это означает, что их нужно кем-то заменить.

«А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего», - заявил Чмут в интервью РБК-Украина.

Он добавил, что только какой-то непредвиденный фактор может стать причиной того, что тотальной мобилизации на Украине не будет. Если же его не будет, то мобилизация коснется каждого мужчины.

Ранее Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в стране на 90 суток, до 15 ноября 2023 года.

Сайт KP.RU писал, что в Киеве повестки раздают коммунальщики. Так, дворники утверждали, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам. Коммунальщики также отмечали, что такой порядок прописан в должностной инструкции.