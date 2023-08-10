Губернатор Богомаз: мужчина погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 10 августа, обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате атаки погиб мужчина, еще двое местных жителей пострадали. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», - написал губернатор своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь. Из-за обстрела, по его словам, повреждено имущество сельскохозяйственного предприятия.

Днем ранее стало известно о том, что житель поселка Горьковский Белгородской области погиб при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, еще четыре человека пострадали. Все они были госпитализированы.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.